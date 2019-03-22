90% منهم متضامنون أجانب.. انطلاق ماراثون فلسطين في بيت لحم

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الاناضول-

انطلق صباح الجمعة، من ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، ماراثون فلسطين الدولي السابع، بمشاركة نحو 8 آلاف متسابق، يمثلون 72 دولة.

ويشمل الماراثون عدة سباقات؛ (42.195 كم)، و(21 كم)، و(10 كم)، وسباقاً خاصاً بالأسرة (سباق العائلة) لمسافة 5 كم.

وقالت مديرة الماراثون اعتدال عبد الغني للأناضول على هامش الماراثون، إن 90% من المشاركين متضامنون أجانب يشاركون للتعبير عن حرية الحركة للشعب الفلسطيني.

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ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية سمحت بمشاركة 12 مشاركا من قطاع غزة، من أصل 100 تقدموا بطلب للمشاركة.

وأشارات إلى أن مسار الماراثون الذي انطلق من أمام كنيسة المهد يمر عبر مخيم عايدة للاجئين، مروراً بجدار الفصل العنصري، والعودة إلى ساحة كنيسة المهد.

ويهدف لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني؛ من تشريد، ولجوء في المخيمات، وجدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل، بحسب عبد الغني.

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