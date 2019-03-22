الوزراء: سحب قرارات فصل الموظفين المنقطعين عن #العمل بسبب إيقافهم لدى الجهات الأمنية

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صحيفة الخليج الالكترونية
بتّ مجلس الوزراء، في ملف الموظفين الذين يُفصلون من أعمالهم بسبب الانقطاع عنها، لكونهم موقوفين لدى الجهات الأمنية.
وتفصيلًا، جاء قرار المجلس الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، بعد الاطلاع على خطاب من وزارة التعليم بشأن دراسة موضوع المعلمين الذين يكونون أطرافًا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على الأنظمة، أن مَن فُصل من عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته؛ يُسحب قرار فصله، ويعالج وضعه وفقًا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؛ وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1- 1097) وتاريخ 12/ 9/ 1426هـ.
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