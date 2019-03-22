أمريكا: #مليشيا_الحوثي لا تعمل إلا بإيعاز من خامنئي وسليماني

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الحوثيين لا يعملون إلا بإيعاز من المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأضاف بومبيو، أن على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا.

Advertisements

وأوضح الوزير الأميركي أن الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد، مشيراً إلى أنه “لم نفشل في تحدي نفوذ إيران في العراق وسوريا واليمن”.

وقال “نأسف على تساهل إداراتنا السابقة في كبح جماح حزب الله”، معتبراً أن “معظم الصواريخ الإيرانية تطورت بعد توقيع (الرئيس السابق باراك) أوباما للاتفاق النووي”.

وتابع “حزب الله منظمة إرهابية وبكل وضوح. في إدارتنا نسمي الأشياء على حقيقتها. أنا نادم على أنه في العقد الأخير لم تفعل الإدارة الأميركية ما هو كاف ولم توضح توقعاتنا في هذا الملف، نحن نريد ما هو الأفضل للشعب اللبناني ونعرف تاريخه.. لبنان كان قوة اقتصادية ناجحة ويمكنه تحقيق ذلك مجددا لكن ليس بمشاركة ارهابيين في الحكومة وليس عندما يحتل الإرهابيون مناطق لوضع الصواريخ الموجهة تجاه اسرائيل ذلك يشكل خطرا على لبنان واللبنانييون يعلمون ذلك.. ما يحتاجون له هو الدعم الخارجي لمساعدتهم وتوضيح وجهات النظر وسأناقش ذلك أثناء زيارتي إلى لبنان”.وفقا لـ”العربية”.