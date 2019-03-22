- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الحوثيين لا يعملون إلا بإيعاز من المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وأضاف بومبيو، أن على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا.
وأوضح الوزير الأميركي أن الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد، مشيراً إلى أنه “لم نفشل في تحدي نفوذ إيران في العراق وسوريا واليمن”.
وقال “نأسف على تساهل إداراتنا السابقة في كبح جماح حزب الله”، معتبراً أن “معظم الصواريخ الإيرانية تطورت بعد توقيع (الرئيس السابق باراك) أوباما للاتفاق النووي”.
وتابع “حزب الله منظمة إرهابية وبكل وضوح. في إدارتنا نسمي الأشياء على حقيقتها. أنا نادم على أنه في العقد الأخير لم تفعل الإدارة الأميركية ما هو كاف ولم توضح توقعاتنا في هذا الملف، نحن نريد ما هو الأفضل للشعب اللبناني ونعرف تاريخه.. لبنان كان قوة اقتصادية ناجحة ويمكنه تحقيق ذلك مجددا لكن ليس بمشاركة ارهابيين في الحكومة وليس عندما يحتل الإرهابيون مناطق لوضع الصواريخ الموجهة تجاه اسرائيل ذلك يشكل خطرا على لبنان واللبنانييون يعلمون ذلك.. ما يحتاجون له هو الدعم الخارجي لمساعدتهم وتوضيح وجهات النظر وسأناقش ذلك أثناء زيارتي إلى لبنان”.وفقا لـ”العربية”.
كانت هذه تفاصيل خبر #أمريكا: #مليشيا_الحوثي لا تعمل إلا بإيعاز من خامنئي وسليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.