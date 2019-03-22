شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» تكشف عن نظارة الواقع الافتراضي Rift S والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شبكة فيس بوك النقاب عن نظارتها الجديدة للواقع الافتراضي “أوكولوس ريفت إس” Oculus Rift S، في مؤتمر مطوري الألعاب GDC المقام حالياً في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا الأمريكية.

وقالت فيس بوك إن النظارة الجديدة تجمع بين راحة تقنية التتبع المدمجة Oculus Insight مع الطاقة الكاملة لجهاز الحاسب الخاص بالمستخدم.

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وأوضحت الشبكة أن النظارة الجديدة ستُطرح في ربيع 2019 مقابل 399 دولاراً أمريكياً.

أما جديد في نظارة Rift S، فيتمثل حسب الشركة في شاشة بدقة أفضل، وبصريات محسنة، وميزة تدعى Passthrough+، وتسمح برؤية العالم الحقيقي دون خلع النظارة عن الرأس.

وتقدم نظارة Rift S الجديدة شاشة بدقة 1280×1440 بكسل لكل عين مقارنة بـ 1200×1080 في نظارة Rift الأصلية، ولكن التردد خُفض من 90 هرتز إلى 80 هرتز، كما أن الشاشة تأتي من نوع LCD وليس OLED.

وتوفر النظارة 5 كاميرات للتتبع الداخلي والخارجي. ومزودة بذراع التحكم Oculus Touch، مثل نظارة Quest.