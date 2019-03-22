شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بـ3 مواطنين سلبوا 37 ألف ريال بعد سطو مسلح على منزل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أطاحت شرطة منطقة الرياض بـ٣ مواطنين، لتورطهم بارتكاب جريمة سطو، وسلب مبالغ مالية. وأعلنت شرطة الرياض في بيان لها، أمس الخميس، القبض على ٣ مواطنين، بالعقدين الثالث والخامس من العمر، لتورطهم بارتكاب جريمة سطو باستخدام مسدس، على منزل بحي النسيم شرق الرياض، إضافة إلى سلب مبلغ (37,000) ريال. وأضافت الشرطة أنها ضبطت بحوزتهم أقنعة للتخفي ومبالغ مالية وأجهزة جوال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بـ3 مواطنين سلبوا 37 ألف ريال بعد سطو مسلح على منزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.