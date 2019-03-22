شكرا لقرائتكم أمر باعتقال 144 "مؤيّداً" لغولن في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - رويترز | منذ ساعة في 22 مارس 2019 - اخر تحديث في 22 مارس 2019 / 15:34

أمر المدعي العام في إسطنبول باعتقال 126 شخصاً يعملون في سلك القضاء، للاشتباه في صلتهم بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها عام 2016.



وأشار مكتب المدعي العام الى ان المشبوهين كانوا يقيمون في منازل استخدمتها الجماعة لتدريب أفراد للعمل في القضاء. واضاف ان الجماعة سعت لاحقاً الى زرع الذين اجتازوا الاختبارات في النظام القضائي، بوصفهم مدعين أو قضاة، فيما عمل الباقون في شركة محاماة تابعة للجماعة.

وفي عملية منفصلة، أمر مكتب المدعي العام في أنقة باعتقال 18 شخصاً، للاشتباه في صلتهم بجماعة غولن، يعملون مهندسين في شركة "هافلسان" للصناعات الدفاعية.

وسُجن أكثر من 77 ألف فرد منذ المحاولة الانقلابية، في انتظار محاكمتهم. ولا تزال السلطات تنفذ حملات اعتقال، كما عزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً من الموظفين والعسكريين.