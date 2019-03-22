الذكاء الاصطناعي وإعلام الأطفال والشباب محاور ختام منتدى الاتصال

اسماء السيد - أحمد قنديل من دبي: نظم نادي الشارقة للصحافة، 4 جلسات حوارية، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي اختتمت أعمالها اليوم الخميس في الإمارة الباسمة "الشارقة" تحت شعار "تغيير سلوك.. تطوير إنسان"، وذلك بحضور عدد كبير من المشاركين والمختصين والمسؤولين من داخل الإمارات وخارجها.

السلوك البشري والإعلام

وحملت الجلسة الأولى، عنوان "السلوك البشري والإعلام.. التحليل والتفسير"، وقدمها مازن نحوي الرئيس التنفيذي لشركة "كارما"، حيث استعرض أبرز ملامح الثورة الصناعية الرابعة وأثر الذكاء الاصطناعي على مهنة الصحافة، وضرورة توظيفه في تحليل البيانات والمعلومات ونقل تجربة الإعلاميين من الكتابة والإنتاج إلى وظائف أخرى.

إعلام الأطفال

وجاءت الجلسة الثانية، تحت عنوان "إعلام الأطفال وصناعة الأجيال"، وتحدثت فيها مريم السركال رئيسة قناة ماجد للأطفال، وبدر ورد مؤسس تطبيق لمسة، وأدارتها كارولين فرج نائب رئيس شبكة "سي إن إن" للخدمات العربية، حيث تناولا دور قنوات الأطفال في صناعة الجيل الصاعد، ومسؤوليات وتحديات الإعلام الموجه للأطفال، ومساهمته في صناعة شخصية الطفل.

وتوقفا عند تجربة كلا المؤسستين، قناة ماجد، وتطبيق لمسة، واستعرضا أبرز التحديات التي واجهها في مخاطبة الأجيال الجديدة، وأثر سياستهما الإعلامية في توظيف اللغة والشخصيات العربية على نجاح تجارب المؤسستين.

60 ثانية صنعت الفرق

وشارك في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "60 ثانية صنعت الفرق"، كل من سعيد محمد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، والإعلامية ميسون أبوبكر، حيث استعرض المتحدثان دور التجارب الاجتماعية في الإعلام، وما تمثله تلك التجارب من وسيلة هادفة تساهم في تعزيز القيم وترسيخها في النفس البشرية.

وناقشا دور التجارب الاجتماعية للشباب في ترسيخ القيم الإيجابية، وأثر المحتوى المرئي على التشكيل السلوك، وقدرة الإعلام على دفع الفرد داخل المجتمع على إحداث تغيير ملموس في محيطه الاجتماعي، مؤكدين أن القنوات التلفزيونية تحدد سلوك متابعيها من خلال ما تقدمه من تجارب يحاكيها المشاهد في حياته الواقعية.

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تقنيات علم النفس

أما الجلسة الرابعة فحملت عنوان "تحسين التواصل المؤسسي باتباع تقنيات علم النفس السلوكي"، وجمعت كلا من: د. علي فنويك أكاديمي متخصص في السلوك التنظيمي والابتكار، ود. فيصل نارو رئيس الإدارة الاستراتيجية والتنسيق لمكتب المدير التنفيذي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحمود المحمود رئيس تحرير مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية وموقع الاقتصادي "مدير الجلسة".

وبحثت الجلسة التي جاء تنظيمها بالتعاون مع مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية آليات تحقيق التواصل المؤسسي الفعال باستخدام علم النفس السلوكي، وتوقف المتحدثون عند علم النفس السلوكي وتأثيره على التواصل المؤسسي، والتقنيات الحديثة والممارسات الفعالة لتحقيق أفضل تواصل إيجابي داخل المؤسسات، إضافة إلى تحقيق الانعكاس الإيجابي على الجمهور.

منصة الابتكارات

وضمن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وفرت منصة المبتكرين نافذة مثالية للشباب الإماراتي يستعرضون خلالها ابتكاراتهم واختراعاتهم نحو استشراف المستقبل، منها قمر صناعي على شكل هرم وروبوتات يتم التحكم بها عن بعد، فضلا عن مثلث التنبيه الأتوماتيكي للطوارئ الذي يعتمد على الروبوت أيضا وغيرها من الابتكارات التي تعكس طموح الشباب الإماراتي نحو التميز والتفرد عالميا.

وتحدث الطلبة المشاركون في المنتدى عن اختراعاتهم ومنها مشروع القمر الصناعي الذي يمكنه التنقل عبر الفضاء والتقاط الصور وتسجيل درجة حرارة الطقس مما ينعكس على تطوير المهارات في مجال علوم الفضاء، ويتطلب تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع يتطلب ما بين 7 إلى 10 سنوات.

وهناك مشروع مثلث التنبيه الأتوماتيكي للطوارئ بهدف الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن الأعطال المفاجئة التي تحصل لمرتادي الطرق الداخلية والخارجية السريعة. ويتكون المشروع من إلكترونيات تنقسم إلى الوحدة الرئيسية وهو عبارة عن الروبوت الأساسي المسؤول عن أخذ التعليمات وتطبيقها بالإضافة إلى جهاز التوجيه اليدوي والبطارية إضافة إلى الأسلاك الذكية والتي تنقل الأوامر من الوحدة الرئيسية إلى بقية القطع كما يتضمن المثلث على أدوات الحركة وتشمل العجلات المسننة والحوامل المعدنية وأدوات تثبيت وقنوات الألمنيوم.

تعميم جائزة الشارقة عربيا

من جهته، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، "إن هناك توجها بأن تكون جائزة الشارقة للاتصال الحكومي على مستوى الوطن العربي، وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي كرمت الفائزين بفئاتها تعتبر إحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي، والتي انطلقت في بدايتها على مستوى إمارة الشارقة، ثم على مستوى الدولة، لتصل إلى المستوى الخليجي، وهناك توجه بتعميمها على مستوى الوطن العربي".

وتابع أن تغيير سلوك الإنسان يساعد على تغيير سلوك المجتمع ككل، لافتا إلى أن النسخة الثامنة من منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي، ركزت من خلال شعارها "تغيير سلوك.. تطوير إنسان" على الإنسان. موضحا أن النسخة الماضية من المنتدى ناقشت تأثير استخدام التكنولوجيا على الإعلام والاتصال الحكومي، وأن هذه التكنولوجيا عندما توضع في اليد الصحيحة تستخدم الاستخدام السليم والعكس صحيح.

وذكر أن توصيات المنتدى تأخذ في اعتبارها بصفة دائمة محاور الكلمة الافتتاحية للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوظفها في البرامج والخطط الاستراتيجية للمنتدى.