ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية أنها على استعداد للإسراع بمنح الجنسية الإيطالية للصبي المصري رامي شحاتة بعد أن أنقذت سرعة بديهته العشرات من زملائه أثناء محاولة اختطافهم.
وأبلغ رامي الشرطة بمحاولة السائق اختطاف حافلة كان على متنها 51 من الأطفال ومرافقيهم بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية أمس الأربعاء، مما سمح للشرطة بالتدخل وإنقاذهم في الوقت المناسب.
ودعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، زعيم حركة "الـ 5 نجوم" لويجي دي مايو إلى منح الصبي المصري الأصل البالغ 13 سنة من العمر، الجنسية الإيطالية، وأشاد بحسن تصرفه وشجاعته.
وقدم والد الصبي، خالد شحاتة طلبا للحصول على الجنسية الإيطالية. وقال: "ابني قام بواجبه، ومن الجيد لو حصل على الجنسية الإيطالية"، حسبما نقلت عنه صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
وأوضح خالد شحاتة أن عائلته مصرية وتقيم في إيطاليا منذ عام 2001. وولد ابنه رامي في عام 2005، لكن العائلة لا تزال بانتظار الوثائق الرسمية الضرورية للحصول على الجنسية.
المصدر: لا ريبوبليكا
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا بصدد منح جنسيتها لصبي مصري تقديرا لـ "بطولته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.