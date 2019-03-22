نائب بالبرلمان الجزائري: سياسيون يقفزون من مركب السلطة قبل الغرق

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وأضاف شميم في تصريحات لبرنامج في العمق عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن المرحلة تحتاج إلى حوارات حتى لا يحدث ما أصاب بعض الدول العربية من مخاطر، وذلك من خلال تغيير اقتصادي وسياسي ودعم شعبي لإخراج قيادة حقيقية من خلال صناديق.
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وأوضح أن تشكيل الحكومة لاقى معارضة لأن من تم اختياره لتشكيلها كان غير مقبول وهو الذي أشرف على انتخابات عام 2014، والتي شابها خلافات سياسية لذلك يراه البعض أنه غير مناسب للمرحلة، وأيضا لأنها حكومة نهاية عهد سياسي وتحسب على بوتفليقة، وخاصة أنها غير قابلة للتمدد.
وقال شميم إن هناك سلوكيات لبعض السياسيين للهروب من السلطة عند الغرق، تدل على أن ارتباطاتهم كانت هي ارتباطات مصالح فقط، مطالبا أن يتم إنقاذ البلد واستبعاد الهارب والخائن والمتخاذل مع استمرار الوحدة دون تصعيد مع تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية في بلد يتمتع بالكثير من الخيارات والثروات.
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