مجلة عبرية: إيران تتدخل في انتخابات الكنيست

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وذكرت مجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية، أن "السايبر" والحروب الإلكترونية ستؤثر على مسار الانتخابات البرلمانية للكنيست المقبلة، المقررة في التاسع من الشهر المقبل، وبأن طهران تعمد التدخل في هذه الانتخابات، تحديدا.
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وأشارت المجلة العبرية إلى تدخل "السايبر" والحروب الإلكترونية في الكثير من البلدان حول العالم، من بينها الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وكذلك في بريطانيا حول استفتاء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفي ألمانيا وفرنسا.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت الأيام الماضية بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية اخترقت الهواتف الخاصة برئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك.
وقيل إن الاختراق طال هواتف وزير وعضو بارز في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، وكذلك سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وابنه يائير.
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