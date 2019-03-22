مجلة عبرية: إيران تتدخل في انتخابات الكنيست

وذكرت مجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية، أن "السايبر" والحروب الإلكترونية ستؤثر على مسار الانتخابات البرلمانية للكنيست المقبلة، المقررة في التاسع من الشهر المقبل، وبأن طهران تعمد التدخل في هذه الانتخابات، تحديدا.

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وتعليقا على اختراق إيران للهاتف الشخصي للجنرال بيني غانتس، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "أزرق أبيض"، أوضحت المجلة العبرية أنه أمر ينذر بمخاطر كبيرة على الأمن القومي الإسرائيلي، فهو مجرد بداية حقيقية لكوارث مقبلة.

وأشارت المجلة العبرية إلى تدخل "السايبر" والحروب الإلكترونية في الكثير من البلدان حول العالم، من بينها الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وكذلك في بريطانيا حول استفتاء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفي ألمانيا وفرنسا.

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت الأيام الماضية بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية اخترقت الهواتف الخاصة برئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك.

وقيل إن الاختراق طال هواتف وزير وعضو بارز في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، وكذلك سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وابنه يائير.