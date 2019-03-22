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عضو بالبرلمان العربي: تصريحات ترامب بشأن الجولان تصب في صالح اليمين المتطرف الإسرائيلي

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ووصف عطية هذه التصريحات بالـ"رعناء" التي لا تستند إلى الشرعية أو القانون الدولي، فترامب يمارس أفعالا وأقوالا ليس لها علاقة بالواقع، مشددا في الوقت ذاته على رفض البرلمان العربي لمثل هذه التصريحات.

© REUTERS / MAX ROSSI

وأشار عطية إلى أن هذه التصريحات تصب في صالح الانتخابات الإسرائيلية فقط، ومن المفترض أن تقابلها ردة فعل عربية وعالمية لمناهضة هذه التصريحات، وأضاف أنه منذ مجئ ترامب إلى سدة حكم أمريكا وأشعل الاضطرابات واتخذ عدة إجراءات غير مقبولة مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأكد الخليل أن الجولان أرض عربية لن يتم التنازل عنها تحت أي ظرف تقع تحت الاحتلال فقط والاحتلال زائل وهذه التصريحات غير مقبولة.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد علقت على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إن الأمم المتحدة "ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي".

 

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