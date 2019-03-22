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ووصف عطية هذه التصريحات بالـ"رعناء" التي لا تستند إلى الشرعية أو القانون الدولي، فترامب يمارس أفعالا وأقوالا ليس لها علاقة بالواقع، مشددا في الوقت ذاته على رفض البرلمان العربي لمثل هذه التصريحات.
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يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد علقت على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إن الأمم المتحدة "ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالبرلمان العربي: تصريحات ترامب بشأن الجولان تصب في صالح اليمين المتطرف الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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