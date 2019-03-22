الحريري يلتقي بومبيو في بيروت والملف الأساسي "حزب الله"

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وأجرى الحريري محادثات مع بومبيو على مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء اللبناني على شرف بومبيو، بحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك".
© REUTERS / JIM YOUNG
ومن ثم يواصل رئيس الدبلوماسية الأمريكية جولته في لبنان بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن يعقد بعدها مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره اللبناني جبران باسيل في مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت. ومساء يقيم له النائب ميشال معوض مأدبة عشاء، على أن يلتقي كذلك بكل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي يزور لبنان على مدى يومين قادما من إسرائيل، في زيارة يقول متابعون إنها مخصصة لحث الحكومة اللبنانية على ضرورة الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة كوضع "حزب الله" في الحكومة، وملف اللاجئين السوريين وترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
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