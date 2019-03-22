الحريري يلتقي بومبيو في بيروت والملف الأساسي "حزب الله"

وأجرى الحريري محادثات مع بومبيو على مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء اللبناني على شرف بومبيو، بحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك".

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واستهل بومبيو زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، بلقاء جمعه بوزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن ومن ثم توجه للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر إقامته في عين التينة، لبحث الملف الأساس وهو "حزب الله ".

ومن ثم يواصل رئيس الدبلوماسية الأمريكية جولته في لبنان بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن يعقد بعدها مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره اللبناني جبران باسيل في مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت. ومساء يقيم له النائب ميشال معوض مأدبة عشاء، على أن يلتقي كذلك بكل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي يزور لبنان على مدى يومين قادما من إسرائيل، في زيارة يقول متابعون إنها مخصصة لحث الحكومة اللبنانية على ضرورة الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة كوضع "حزب الله" في الحكومة، وملف اللاجئين السوريين وترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.