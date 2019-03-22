بالفيديو.. إقامة صلاة الميت الغائب في «الحرمين» على ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أقيمت اليوم الجمعة، صلاة الميت الغائب، في الحرمين الشريفين على ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجدي بنيوزيلندا.
وأوضح الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين، أن إقامة صلاة الغائب على شهداء المسجدين بنيوزلندا في الحرمين الشريفين يعكس اهتمام القيادة الرشيدة يحفظها الله بقضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان.
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