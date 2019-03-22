انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا «عبارة العراق» إلى 71 قتيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت مصادر رسمية عراقية عن ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب العبارة بنهر دجلة إلى 71 شخصا. وكان نائب محافظ نينوي قال، اليوم الخميس، إن عشرات الأشخاص غرقوا إثر انقلاب عبارة، على متنها 75 شخصا، في جزيرة أم الربيعين بمدينة الموصل العراقية. وذكرت مصادر عراقية أن عدد الوفيات بغرق العبارة بلغ 60 شخصا، في وقت هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في نهر دجلة. وأوضح مدير الدفاع المدني في الموصل، أن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة، مضيفا أن فريق الإنقاذ ما يزال ينتشل ناجين وأنقذ 12 شخصا حتى الآن، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأشار مدير الدفاع المدني إلى أن عدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة قد يكون السبب وراء هذا الحادث، مضيفا "وهذا بسبب غياب الضوابط والرقابة على مالكي العبارات".وأكد مصدر في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عمليات الإنقاذ مستمرة والدفاع المدني يواجه صعوبات في السيطرة على الوضع لكون الأعداد كبيرة".ونقلت قناة

وأشار مدير الدفاع المدني إلى أن عدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة قد يكون السبب وراء هذا الحادث، مضيفا "وهذا بسبب غياب الضوابط والرقابة على مالكي العبارات". Advertisements وأكد مصدر في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عمليات الإنقاذ مستمرة والدفاع المدني يواجه صعوبات في السيطرة على الوضع لكون الأعداد كبيرة". ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العبارة تستوعب 50 شخصا وعندما وصلت للعمق انقلبت بالكامل". وقال مصدر أمني آخر للسومرية، إن فرق الدفاع المدني والغواصين وقوى أمنية خرى تمكنت من إنقاذ 30 شخصا بينهم أطفال ونساء بعد أن سقطوا في المياه"، مضيفًا: "مفارز الغواصين تباشر عملها". اقرأ أيضا: 60 قتيلًا في غرق عبارة بجزيرة أم الربيعين بالعراق

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