العراق: 100 قتيل في غرق العبارة.. وإعلان الحداد

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غرق عبارة في العراق
قالت الداخلية العراقية، إن عدد الوفيات في حادث غرق العبارة في نهر دجلة بالموصل ارتفع إلى نحو 100 قتيل. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال زيارة عاجلة قام بها مساء الخميس إلى الموصل إثر غرق العبارة، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد بعد حادثة غرق العبارة، وذلك لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم. وقال عبد المهدي: "لقد تمكنت الأجهزة من إنقاذ 55 شخصا، وجئت لمتابعة حادث العبارة، ونحن هنا بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، لمتابعة سير التحقيقات".
كشفت وسائل إعلام عراقية، نقلا عن إدارة جزيرة الموصل السياحية، الخميس، عن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى غرق عبارة تحمل العشرات في نهر دجلة. ووفقا لـ"سكاي نيوز" عربية، فإن المصادر أوضحت، أن سبب غرق عبارة الموصل هو انقطاع أحد الأسلاك المُثَبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، مشيرة
كشفت وسائل إعلام عراقية، نقلا عن إدارة جزيرة الموصل السياحية، الخميس، عن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى غرق عبارة تحمل العشرات في نهر دجلة.
ووفقا لـ"سكاي نيوز" عربية، فإن المصادر أوضحت، أن سبب غرق عبارة الموصل هو انقطاع أحد الأسلاك المُثَبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، مشيرة إلى أن منسوب مياه نهر دجلة كان مرتفعا بسبب الأمطار.
وذكرت مصادر عراقية أن العبارة الغارقة كانت تقل عائلات، في طريقها إلى الجزيرة السياحية في غابات الموصل للاحتفال بعيد النوروز، وأن نحو 66 شخصا غرقوا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين.
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