انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة العراق إلى 91 قتيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب عبارة بنهر دجلة في الموصل إلى 91 شخصا. وفي وقت سابق، كشفت مصادر رسمية عراقية عن ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب العبارة إلى 85 شخصا. وكان نائب محافظ نينوي قال، اليوم، إن عشرات الأشخاص غرقوا إثر انقلاب عبارة، في جزيرة أم الربيعين بمدينة الموصل العراقية. وذكرت مصادر عراقية أن عدد الوفيات بغرق العبارة بلغ 60 شخصا، في وقت هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في نهر دجلة. وذكر مصدر أمني عراقي أن «العبارة كانت تنقل حمولة أكثر من طاقتها»، إذ تبلغ طاقتها نحو 100 شخص فيما كانت تقل نحو 200.

وكان الضحايا في طريقهم لعبور نهر دجلة للتوجه إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل، أحد المتنزهات الترفيهية للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.وعبر مواقع التواص الاجتماعي، أكد شهود عيان أنهم شاهدوا جثامين تطفو وأخرى تغرق في النهر بالقرب من الكوبريين الخامس والقديم بمركز مدينة الموصل، وطلبوا النجدة