باستخدام مطرقة ثقيلة.. تفاصيل الاعتداء على 5 مساجد في بريطانيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اعتدى مجهولون على خمسة مساجد في بريطانيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ما أثار مخاوف لدى الجاليات الإسلامية في المملكة البريطانية.

وتأتي الاعتداءات بعد أسبوع من هجوم على مسجدين في نيوزيلندا أوقعا عشرات الضحايا يوم الجمعة الماضي.

وكشف مقطع فيديو لحظة تعرض مسجد للاعتداء في مدينة برمنجهام البريطانية، وفق شبكة سكاي نيوز عربية، وبدا في الفيديو المسجل بكاميرات المراقبة، أشخاص يحطمون نوافذ المسجد، باستخدام مطرقة ثقيلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الاعتداءات وقعت على 5 مساجد، ليلا، وظهر رجل بقناع وهو يحطم النوافذ الزجاجية، موضحة أن الشرطة في منطقة ويست ميدلاند، تتعامل مع الاعتداءات الخمسة باعتبارها هجمات مترابطة، فيما قالت شرطة مكافحة الإرهاب إنها تشارك في التحقيقات.

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وأدان وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، ما تعرضت له المساجد من اعتداءات، وأعرب عن قلقه العميق قائلا، إن خطاب الكراهية لا مكان له في المجتمع البريطاني ولن يتم قبوله أبدا.

وقال راشد محمد، 33 عاما، من الجالية المسلمة في برمنجهام، إنه يشعر بالقلق إزاء ما حصل، لا سيما أنه أتى بعد فترة قصيرة من مجزرة نيوزيلندا المروعة.

وأضاف: "لن أكذب عليكم، أنا لا أتوقف عن النظر إلى ما يدور حولي منذ هجوم كرايست تشيرش، حتى أنني أفضل الصلاة بجانب مخرج الطوارئ من باب التحسب لوقوع أي شيء".

وأشار إلى أن وقوع المأساة لا يحتاج إلا لشخص عنصري وذي عقل صغير "نحن فخورون بالعيش في مدينة على هذا القدر من التنوع، لكن من المزعج أن هذه الأمور ما زالت تحصل".