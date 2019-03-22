شكرا لقرائتكم العراق: وفاة 60 شخصاً بغرق عبارة في نهر دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 18 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 19:02

بغداد - رويترز - لقي حوالي 60 شخصاً مصرعهم غرقاً اليوم الخميس إثر غرق عبارة في نهر دجلة في العراق بسبب الحمولة الزائدة، بينما لا يزال حوالي 30 شخصاً في عداد المفقودين.



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وأعلن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية أن العبارة كانت تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.

وأضاف: "انتشلت فرق الدفاع المدني 45 شخصاً حتى الآن توفوا إثر غرق عبارة كانت متهجة إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز الذي يصادف اليوم".

وقال مدير الدفاع المدني في الموصل حسام خليل إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة، وفريق الإنقاذ لا يزال ينتشل ناجين وأنقذ 12 شخصاً حتى الآن.

وأفادت مصادر عراقية بأن العبارة المنكوبة في نهر دجلة تتسع لـ50 شخصاً فقط، بينما كانت على متنها حوالي 250 شخصاً.