شكرا لقرائتكم رئيس البرلمان المصري: التعديلات الدستورية لن تمس استقلال القضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 19 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 18:28

شدد رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال على أن التعديلات الدستورية لن تمس استقلال القضاء، منوهاً بحرص المجلس على الاستجابة لملاحظات القضاه حول التعديلات.



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واستضاف البرلمان المصري أمس الجلسة الثانية للحوار المجتمعي والتي ضمت عدد من القضاة والمستشارين للنقاش حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف الموالاة صاحب الأغلبية "دعم مصر" والتي بموجبها تمد فترة الرئاسة المصرية من 4 إلى 6 سنوات، وتقر امتيازات للمرأة والشبان وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عبد العال خلال الجلسة أمس، إن الملاحظات والمداخلات التي أبداها قضاة مصر في شأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية إبان صياغة التعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعي. وشددعلى انه لن "يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة والاتفاقيات الدولية".

وأضاف رئيس البرلمان المصري إن القضاة سلطة مستقلة لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدال باستقلالية وحيادية ونزاهة، وهو ما يسعى مجلس النواب للحفاظ عليه. وكان القضاة أبدو عدة ملاحظات من بينها ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات والجهات القضائية، ومد مدة ولاية النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية إلى 6 سنوات بدلاً من 4، وتولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويحل محله رئيس محكمة النقض أو الدستورية وليس وزير العدل.

وكان عبد العال لفت في بداية الجلسة، إلى أن الهدف من الحوار المجتمعي الوصول إلى صياغات منضبطة للمواد المقترح تعديلها، ومنوهاً في الوقت ذاته عدم خروج التعديلات عن الاقتراحات التي تقدم بها النواب.