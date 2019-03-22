شكرا لقرائتكم خامنئي: الاقتصاد المشكلة الأبرز في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران- أ ف ب - | منذ 19 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 17:31

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانيّة علي خامنئي اليوم (الخميس)، أن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الإيرانيون تُمثل المشكلة الأبرز والأكثر إلحاحاً في البلاد.



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وقال في رسالة متلفزة بُثّت اليوم، لمناسبة بدء العام الإيراني الجديد، إن "المشاكل المعيشية للمواطنن تزايدت، خصوصاً في الأشهر الأخيرة". وأضاف: "الأولوية العاجلة والقضية الجادّة للبلاد هي الاقتصاد"، متحدّثاً عن تراجع قمة العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الإنتاج. وشدّد خامنئي على أن "مفتاح حل كل تلك المشاكل يكمن في تنمية الإنتاج الوطني".

وفي الأشهر الأخيرة، واجهت إيران صعوبات اقتصادية تفاقمت بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار (مايو) الماضي، سحب الولايات المتحدة من الاتّفاق النووي الموقّع بين الدول العظمى وإيران. وأثرت إعادة فرض العقوبات الأميركية بشدّة في الاقتصاد الإيراني.

من جهته، تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني عن العقوبات الأميركية في رسالته لمناسبة العام الجديد، التي بثّها التلفزيون الرسمي. وقال: "سأل البعض إلى متى ستستمر هذه العقوبات والمشاكل التي بدأت مع مَن نكث العهود"، في إشارة إلى المسؤولين الأميركيين، "ولكن الحل بين أيدينا من أجل وضع حد لذلك".

ووجّه الرئيس دعوة إلى الإيرانيين من أجل الوحدة الوطنيّة، قائلاً: "كلما ترسّخت وحدتنا، أدرك العدوّ أن هذه العقوبات تعزز اللحمة في بلادنا وأُصيب بالندم".