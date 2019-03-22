شكرا لقرائتكم عريضة موجهة للبرلمانين الاسكتلندي والبريطاني حول فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 20 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 18:30

قام القنصل البريطاني العام السابق في القدس رئيس مجلس أمناء جامعة أدنبرة حاليا السير فنسنت فين بتوجيه عريضة إلى أعضاء البرلمانين الاسكتلندي والبريطاني صاغها مشروع بلفور الذي يرأسه تحت عنوان "نحو دولة فلسطينية مستقلة: دعوة اسكتلندية إلى الحراك/ إسرائيل فلسطين الحقوق متساوية".



ووقع على العريضة 700 شخصية اعتبارية سياسية وديبلوماسية بريطانية وإسرائيلية إضافة إلى عدد من الصحافيين البارزين وذلك في ختام مؤتمر عقدته جامعتي غلاسكو وأدنبرة في 14 و 17 آذار (مارس) 2019. حيث تضمنت إقرار بمسؤوليات بريطانيا التاريخية عن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، ودعوة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها.

يذكر هنا أن عضوين من البرلمان الاسكتلندي قد استجابا للدعوة وسيقومان بتقديم العريضة للبرلمان للمناقشة.