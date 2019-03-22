شكرا لقرائتكم مؤيد لترامب متهم بقضية الطرود المفخخة في 2018 سيقر بذنبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب - | منذ 21 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 16:07

يمثل مؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب متهم بإرسال طرود بريدية مفخخة إلى شخصيات ديموقراطية بارزة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أمام محكمة اليوم الخميس حيث من المتوقع أن يقر بذنبه في التهم الثلاثين الموجهة ضده.



ومن المفترض أن يمثل سيزار سايوك (57 سنة) الذي اعتقل في فلوريدا في 26 تشرين الأول بعد عملية مطاردة واسعة، أمام محكمة فيديرالية في نيويورك بعد ظهر اليوم الخميس.

وعلى رغم عدم اتضاح الاتهامات التي سيقر بالذنب في شأنها، إلا أن جميعها يتصل بـ16 طرداً مفخخاً اتهم بإرسالها من مكتب بريد في فلوريدا إلى العديد من الأشخاص المعروفين المعارضين لترامب وكذلك إلى مكاتب "سي إن إن" في مانهاتن. وكان في السابق قد أقر بعدم ذنبه في جميع القضايا.

ومن بين الشخصيات المستهدفة الملياردير جورج سوروس ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس السابق باراك أوباما ونائب الرئيس السابق جو بايدن والممثل روبرت دي نيرو والعديد من النواب الديموقراطيين وبينهم كوري بوكر وكمالا هاريس المرشحين للانتخابات الرئاسية.

Advertisements

ولم تنفجر أي من الطرود كما لم تصل إلى العناوين المقصودة وشككت السلطات في خطرها الفعلي.

ولكن باستهدافه ديموقراطيين، فإن سايوك، الذي يستخدم اسماً آخر هو سيزار التيري وتم التعرف إليه من الحمض النووي على الطرود، ساهم في تفاقم التوتر خلال حملة الانتخابات النصفية الأميركية.

ويمكن لإقراره بالذنب في جزء من التهم أن يخفف العقوبة في حال إدانته في جميعها.

وسايوك مسجّل كناخب في الحزب الجمهوري ولديه تاريخ إجرامي. وكان يقيم في شاحنة مغطّاة بملصقات مؤيّدة لترامب ومعادية للديموقراطيين عندما اعتقل في بلانتيشن بولاية فلوريدا.