شكرا لقرائتكم مقتل أربعة أطفال ووالدهم في قصف يرجح أنه روسي على إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - سامر إلياس | منذ 21 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 18:27

قتل أربعة أطفال ووالدهم، وجرح ستة على الأقل في قصف يرجح أنه روسي في وقت متأخر من مساء أمس (الأربعاء)، على مدن وبلدات ريفي إدلب الجنوبي والغربي. وشنت طائرات أكثر من عشرين غارة الخميس من دون الأعلان عن خسائر بشرية. وفي اطار استمرار تجريب أحدث الأسلحة الروسية في سورية نقلت صحيفة "إزفيستيا" عن مصدر في وزارة الدفاع أنه تم البدء بتجريب مروحية "مي 28 إن إم" في الصحراء السورية في ظروف الحر الشديد والعواصف الرملية.



وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن سرباً من الطائرات الحربية حلق اليوم الخميس في سماء محافظة إدلب بالتزامن مع تنفيذها أكثر من 20 غارة جوية مستهدفة مناطق في القطاعين الجنوبي والشرقي من ريف إدلب.

وقتلت عائلة مكونة من أربعة أطفال ووالدهم، وأصيبت الأم بجروح بليغة، جراء قصف جوي يرجح أنه روسي بالصواريخ الفراغية لقرية (الفقيع) بريف إدلب الجنوبي. وذكرت وسائل إعلام معارضة أن "ست مقاتلات روسية أقلعت من قاعدة حميميم في ريف اللاذقية، غرب سورية، وتناوبت على قصف مدن وبلدات أرياف مدينة إدلب بعشرات الغارات جويّة".

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ومع استمرار خروقات النظام الهدنة التي توصل إليها الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، طالب الإئتلاف السوري المعارض في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه بـ "مواقف فاعلة من قبل كافة الدول المعنية"، وحض المجتمع الدولي على تحمل "مسؤولياته تجاه حفظ السلام والأمن الدوليين، وضرورة التدخل لوقف جرائم الحرب ومحاسبة المجرمين". واتهم الإئتلاف النظام وحلفاءه بـ "خرق الاتفاقات وارتكاب الجرائم وانتهاك القرارات الدولية وتنفيذ حملات تصعيدية مستمرة في محاولة لتجنب الحل السياسي وعرقلة أي جهود دولية تدفع باتجاه الحل". وأكد الإئتلاف أن "استمرار التصعيد الذي تنفذه قوات النظام والميليشيات الإيرانية والاحتلال الروسي على مدن وبلدات وقرى إدلب وحماة يعد خرقاً سافراً لاتفاق إدلب، كما أن هذه الهجمات هي فعلياً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لأنها تطال المدنيين بدرجة رئيسة، وبخاصة النساء والأطفال"، مشيراً إلى أن "القصف الجوي الذي نفذته طائرات روسية يوم أمس على مختلف مدن وبلدات ريف إدلب وحماة أسفر عن سقوط شهداء من المدنيين، بالإضافة إلى أعداد من الجرحى بينهم أطفال ونساء" يندرج في هذا الاطار.

وبعد أيام من تفاخر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن بلاده جربت 316 نوعاً حديثاً من الأسلحة، نقلت صحيفة "إزفيستيا" عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية قوله إن تجارب بدأت على مروحية "مي 28 إن إم" في الصحراء السورية. ووفق مصادر الصحيفة فإن نوذج المروحية التي يطلق عليها "صياد الليل" نقل إلى قاعدة حميميم في سورية، وبعدها بدأت التجارب لاختبار أنظمة التحكم في الطائرة، ونظام الرادار المتطور، في درجات الحرارة العالية والعواصف الرملية. ومعلوم أن روسيا قالت إن أكثر من 70 ألأف عسكري تلقوا تدريبات في سورية، وتم اختبار مقاتلات الجيل الخامس "سو 57"، ومنظومات الدفاع الجوي "بانتسير إس 2"، ومدرعات "ترميناتور 2" والروبوت القتالي "اوران 9" المدرع.

وفي موضوع متصل، رفض الكرملين الكشف عن تفاصيل إضافية عن رسالة الرئيس بوتين إلى رئيس النظام السوري بشار الاسد منذ أيام، وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الحديث في الرسالة دار حول العلاقات الثنائية الروسية -السورية، وكذلك عملية التسوية السياسية - الديبلوماسية للوضع في سورية... هذا كل ما يمكنني قوله".