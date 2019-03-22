شكرا لقرائتكم العاهل الأردني يؤكد أن القدس "خط أحمر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 23 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 16:06

عمان - أ ف ب - اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء أمس الاربعاء أن القدس "خط أحمر" و"من واجبنا ان نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية" فيها، وفق ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.



ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله خلال زيارة قام بها إلى محافظة الزرقاء (23 كلم شمال شرقي عمان) "لن أغير موقفي بالنسبة الى القدس، فموقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات". وأضاف: "بالنسبة إليّ القدس خط أحمر، وشعبي كله معي (...) ونحن كدولة أردنية هاشمية واجبنا أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية". وتابع: "لا أحد يستطيع أن يضغط على الأردن في هذا الموضوع، والجواب سيكون، كلا، لأن كل الأردنيين في موضوع القدس يقفون معي صفاً واحداً، وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا".

ويأتي كلام العاهل الاردني بعد يومين على جلسة صاخبة لمجلس النواب خصصت لمناقشة "الاعتداءات الإسرائيلية" في المسجد الاقصى، وأوصت الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة. ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 والتي كانت تخضع كسائر مدن الضفة الغربية الى السيادة الاردنية قبل احتلالها.

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وشهدت الأسابيع الأخيرة مواجهات بسبب إغلاق باب الرحمة أحد أبواب الحرم القدسي، بعدما أصدرت محكمة إسرائيلية امراً بإغلاقه، وأعطت هيئة الأوقاف حق استئناف القرار. وندد الأردن بهذا القرار.

وفي ما يتعلق بالحديث عن الوطن البديل، قال الملك عبدالله "أي حدا بحكي عن وطن بديل الجواب، كلا".

ومنذ صيف العام 2008 ظهرت سيناريوات أثارت قلق الاردن وفي مقدمها إمكان ضم جزء من اراضي الضفة الغربية الى المملكة.

وأكد العاهل الاردني مراراً رفض بلاده طروحات "الوطن البديل" التي تدعو الى جعل المملكة التي يشكل الاردنيون من اصول فلسطينية نحو نصف عدد سكانها وطناً بديلاً للفلسطينيين.