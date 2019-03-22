كارثة العبارة... أهالي الموصل يهاجمون الرئيس العراقي ومحافظ نينوى بالحجارة (فيديو)

ووفقا لقناة "العربية"، فقد تم إخلاء الرئيس العراقي برهم صالح، بسيارة خاصة وترك موكبه بالجزيرة السياحية في الموصل.

في هذه الأثناء، دهس موكب محافظ نينوى نوفل العاكوب اثنين من أهالي الضحايا في الموصل، أثناء فراره من موقع الحادث بعد مهاجمة الأهالي الغاضبين لموكبه.

​وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أعلن خلال زيارة عاجلة قام بها مساء أمس الخميس، إلى الموصل إثر غرق العبارة، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية العراقية، تعليقا على الحادث، أن "الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود" للناس على متنها خلال الانقلاب، مشيرة إلى أن "الخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".