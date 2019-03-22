بري لبومبيو: مقاومة "حزب الله" ناجمة عن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي اللبنانية

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© REUTERS / JIM YOUNG
وشدد على أن "حزب الله هو حزب لبناني وموجود في البرلمان والحكومة، مؤكدا أن مقاومته ومقاومة اللبنانيين ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية".
وكان بومبيو وصل إلى مطار بيروت، صباح اليوم الجمعة، في زيارة من المقرر أن تستمر يومين، يلتقي خلالها كلا من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون وكذلك نظيره اللبناني جبران باسيل.
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