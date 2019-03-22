الصحة العراقية تعلن عن ارتفاع عدد الوفيات في حادث عبارة الموصل

بغداد — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان مقتضب، نشرته اليوم الجمعة إن "عدد الوفيات ارتفع إلى 91 حالة".

وكشفت إدارة جزيرة الموصل السياحية، أمس الخميس، أن سبب غرق العبارة "هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي أدى إلى غرقها".

فيما عزت مصادر أمنية سبب الغرق إى زيادة الحمولة إذ إن "العبارة يمكنها حمل 30 شخصا، لكن القائمين عليها قرروا أن يحملوها أكثر من 100 شخص"، مضيفة أن "المعلومات تشير إلى أن العبارة كانت تحمل أكثر من 170 شخصا أغلبهم من الأطفال والنساء" الأمر الذي أدى إلى غرقها نتيجة الحمولة الزائدة.

من جهته أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، أن حادث غرق عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل، لن يمر دون حساب عسير.