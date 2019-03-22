فرنسا تعتبر الجولان أرضا محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967

باريس — سبوتنيك. وفي هذا الصدد قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول في بيان، اليوم الجمعة: "فرنسا لا تعترف بضم إسرائيل للجولان عام 1981 وتعتبر بأن الجولان أرض محتلة منذ عام 1967".

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وأضافت أن "الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل يعد أمرا منافيا للقانون الدولي الذي يجبر الدول على عدم الاعتراف بوضع غير قانوني".

وكان ترامب غرد، أمس عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

من جانبها، أدانت سوريا تصريحات الرئيس ترامب، ونقلت "سانا"عن مصدر رسمي في الخارجية السورية قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات اللامسؤولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل التي تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى لكيان الاحتلال الصهيوني ودعمها اللامحدود لسلوكه العدواني".