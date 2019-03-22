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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، صباح اليوم الجمعة، أن اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة ليس له علاقة مباشرة بمسار الانتخابات البرلمانية للكنيست، المقررة في التاسع من الشهر المقبل، وإنما يرتبط الإعلان بإيران.
© REUTERS / Al Drago
وادعى الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن المسار الجديد الذي يتخذه كل من سوريا وإيران والعراق وحزب الله اللبناني هو ما يشبه الحلف أو المسار الجديد الذي ترفضه الإدارة الأمريكية الحالية، وبأنه يأتي للرد على تزايد النفوذ الإيراني في سوريا، وكذلك على ما يشبه الحلف السوري الإيراني، الذي ربما توُّج بزيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، لطهران، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
ورأى الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، أن اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل هو بداية لمسار أمريكي جديد في الشرق الأوسط.
وجاء ذلك تعليقا على إعلان ترامب، أمس الخميس، حول أنه "حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967".
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، في عام 1981، بالإجماع القرار رقم 497، الذي دعا فيه إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان، معتبرا القرار الإسرائيلي غير شرعي.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع استخباراتي: اعتراف ترامب بـ"السيادة الإسرائيلية" على الجولان موجه لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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