ليبرمان: حققنا فشلا مدويا في حرب غزة الأخيرة

ونقلت القناة السابعة العبرية، مساء أمس الخميس، على لسان أفيغدور ليبرمان، أن جيش بلاده فشل بشكل كبير في مواجهة حركة حماس، في الحرب الأخيرة بينهما، والتي استمرت أكثر من 54 يوما كاملة، والمعروفة باسم "الجرف الصامد".

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وأوضحت القناة العبرية أن ليبرمان، وزير الدفاع السابق المستقيل، هاجم رئيس قائمة "أزرق أبيض"، رئيس هيئة الأركان السابق، الجنرال بيني غانتس، قائلا: "لقد شاهدت أداءك كرئيس أركان، خلال حرب 2014 على غزة، حيث حققت فشلا مدويا خلال الحرب، فكيف لجيش كبير لا ينجح بحسم حماس بعد قتال أكثر من 52 يوما".

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن ليبرمان تطرق أيضا إلى الهجوم الذي تشنه قائمة "أزرق أبيض"، أو "كاحول لافان" (باللغة العربية)، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب تورطه في قضية الغواصات، قائلا:

"لقد كنت عضوا للكابينيت [ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية]، وقت التوقيع على صفقة الغواصات، ولكني لا أتذكر أن وزير الدفاع، آنذاك، موشي يعلون، قد أعرب يوما ما عن تحفظه على صفقة الغواصات".