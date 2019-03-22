وحسب المصادر، أن الإعلاميين: ليث الراشدي، ومصور قناة الموصلية، كرم الطائي، والمراسل علي النعيمي، أصيبوا بجروح إثر تعرضهم للدهس بسيارة محافظ الموصل، نوفل العاكوب.
وكان الإعلاميون الثلاثة يقومون بتغطية التظاهرات الغاضبة، التي انطلق بها المدنيون، وذوي ضحايا غرق العبارة في منطقة "جزيرة أم الربيعين، بغابات الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق"، اليوم الجمعة، أثناء وصول رئيس الجمهورية، برهم صالح، إلى المحافظة لتعزية الأهالي بعد الفاجعة التي راح ضحيتها نحو 85 شخص أغلبهم من النساء والأطفال.
وأطلعت مراسلتنا على تسجيلات مصورة، بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها "فيسبوك"، أظهرت تعرض موكب المحافظ، أثناء مرافقته لرئيس الجمهورية، للهجوم من قبل الأهالي الذين نعتوه بـ"الفاسد".
واختار المتظاهرون موقع الحادث للاحتجاج أمامه ضد الحكومة المحلية لنينوى، وصدحت بأصواتهم بعبارات "برة برة يا عاكوب"، وفاسد"، و"كلكم حرامية"، و"حرامي".
وظهر في إحدى التسجيلات المصورة، تعرض موكب المحافظ، وأحدى السيارات لهجمات بالحجارة وتحطم زجاجها، وسط جموع كبيرة من المتظاهرين الغاضبين.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات غاضبة ووقوع ضحايا بينهم 3 إعلاميين في الموصل بعد فاجعة العبارة (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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