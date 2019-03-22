سوريا تعرب عن أسفها ومواساتها للعراق في حادث غرق العبارة

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم: "إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن الأسف العميق لحادث غرق العبارة في نهر دجلة والذي أودى بحياة عدد كبير من المواطنين العراقيين الأبرياء"، وفقا لوكالة "سانا".

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وتابع المصدر: "إن الجمهورية العربية السورية إذ تشارك العراق الشقيق أحزانه في هذا المصاب الأليم فإنها تعرب عن خالص مشاعر العزاء والمواساة للقيادة والحكومة والشعب العراقي وعائلات الضحايا الثكلى".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات في حادث غرق عبارة بالموصل إلى 91 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن: "عدد الذين تم إنقاذهم من حادث العبارة 55 شخصا بينهم 19 طفلا"، مشيرا إلى أن "الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود والخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".

ومن جهته أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن حادث غرق عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل، لن يمر دون حساب عسير.