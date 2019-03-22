منظمة "ي ب ك" تزيل أثار المجزرة التي ارتكبتها في " الباغوز" شرقي سوريا

دير الزور/ الخليج 365

قامت منظمة ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، الجمعة، بإغلاق كافة مداخل ومخارج بلدة الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، بعد تسريب صور للمجزرة التي ارتكبتها في البلدة .

وعقب سيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" المدعومة من قوات التحالف، على الباغوز، آخر بلدة خاضعة لتنظيم "داعش" بريف محافظة دير الزور في 19 آذار/ مارس الجاري، ظهرت صور مئات الجثث لعناصر من الأخير ومدنيين، مكدسة فوق بعض.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 أن "ي ب ك" قامت بنقل جثث القتلى إلى خارج البلدة بعد أن منعوا وسائل الإعلام وكل من يحمل هاتفاً محمولاً من الدخول إليها.

وأضافت المصادر أن عناصر المنظمة قاموا كذلك بنهب ما تبقى من ممتلكات وأموال للقتلى والأحياء في البلدة.وكانت "ي ب ك" بمساندة من قوات التحالف، قد سيطرت على معظم بلدة الباغوز مطلع شباط/ فبراير الماضي، وحاصرت ما تبقى من عناصر "داعش" في منطقة المخيم.

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وفي 15 من الشهر ذاته توصل التنظيمان الإرهابيان إلى اتفاق يقوم بموجبه عناصر "داعش" بتسليم أنفسهم، حيث استسلم عدد كبير منهم.

وعادت المعارك بين الجانبين بعد رفض غالبية العناصر الأجنبية من التنظيم، تسليم أنفسهم، وسط اتهامات من ناشطين لـ "ي ب ك" بإطالة أمد المعركة.

وبخسارة الباغوز فقد "داعش" آخر بلداته شرقي نهر الفرات، واقتصر وجوده في سوريا على منطقة البادية غربي الفرات وهي مناطق يحاصرها النظام السوري.



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