نائب إسرائيلي يدعو ترامب للاعتراف بـ"سيادتهم" على الضفة الغربية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

دعا نائب يميني إسرائيلي، الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بـ"سيادة" بلاده على الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب عزمه الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وكتب عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي" اليميني، بزلئيل سمورتيش، عبر "تويتر"، معلقا على إعلان ترامب بشأن الجولان: "الرئيس ترامب شكرا لك. منذ 52 عاما، نجحنا أيضًا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)؛ فهي أيضا ذات أهمية استراتيجية وتاريخية وأمنية" لإسرائيل.

وأضاف: "لقد حان الوقت للاعتراف بسيادتنا على يهودا والسامرة. بعون الله، سنعمل على تحقيق تلك الخطوة قريبا، ونأمل في دعمكم (ترامب) أيضا".

كان ترامب برر نيته الاعتراف بسيادة إسرائيلية على الجولان بأنها "ذات أهمية استراتيجية وأمنية" لإسرائيل.

وتدعو أحزاب يمينية تسيطر على الحكومة الإسرائيلية إلى ضم كل الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى إسرائيل.

Advertisements

ويدعو حزب "البيت اليهودي" إلى ضم 60% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل.

من جهته، فقد رحب زعيم حزب "اليمين الجديد" اليميني وزير التعليم نفتالي بنيت بقرار ترامب بخصوص مرتفعات الجولان.

وكتب بنيت، في تغريدة عبر "تويتر": "الرئيس ترامب شكرا لك، أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل وليس لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة، مرتفعات الجولان إسرائيلية إلى الأبد".

وبعد قرار الرئيس الأمريكي نهاية العام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تعالت الأصوات في الأحزاب اليمينية للاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية ألغت مصطلح "محتلة" عند إشارتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان في تقريرها الأخير هذا الشهر حول حال حقوق الإنسان في العالم.

وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ومرتفعات الجولان في العام 1967.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.