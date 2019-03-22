زاخاروفا: محاولة تغيير وضع مرتفعات الجولان انتهاك مباشر للقرارات الأممية

موسكو / أيمره آلباي / الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن محاولة تغيير وضع مرتفعات الجولان وتجاهل مجلس الأمن الدولي، تعد انتهاكًا مباشرًا لقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في حديثها لإذاعة "كومرسانت أف أم" الروسية، الجمعة، تعليقا على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعي للاعتراف بـ"السيادة الكاملة" لإسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأضافت زاخاروفا أن "روسيا تتبنى موقفا مبدئيا من تبعية الجولان لسوريا. وهذا ما يؤكده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الأممي لعام 1981".

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وتابعت: "تقييمنا للطابع غير الشرعي لقرار إسرائيل حول نشر سيادتها على هضبة الجولان لا يزال ثابتا".

والخميس، قال ترامب عبر "تويتر"، إنه "حان الوقت بعد 52 عاما، أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي".

واحتلت إسرائيل الجولان السوري عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.

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