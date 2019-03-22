استهداف مقر #القنصلية_الروسية في #أثينا بعبوة ناسفة

الخليج - رويترز

استهدف مهاجمون مجهولون، اليوم الجمعة، القنصلية الروسية في أثينا بعبوة ناسفة، وقالت الشرطة اليونانية إن «مهاجمين على دراجة نارية ألقوا عبوة ناسفة، قد تكون قنبلة يدوية، على مقر القنصلية الروسية».

وأوضح مسؤول في الشرطة (بحسب وكالة رويترز) أنه «من المحتمل أن تكون قنبلة يدوية.. ولا توجد إصابات…»، فيما لم يعلن أحد المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف القنصلية الواقعة في ضاحية كالاندري في أثينا، قبل أن تطوق الشرطة المنطقة.

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وألقى مجهولون عبوة ناسفة على كشك حراسة الشرطة للقنصلية الروسية في العاصمة اليونانية أثينا، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة، ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن السفارة أن الانفجار لم يصب أحدا بأذى.

وفيما بدأت الجهات الأمنية تحقيقًا عاجلًا؛ لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء، فقد قالت السفارة الروسية: «ألقى مجهولان يستقلان دراجة نارية، عبوة ناسفة قرب كشك حراسة الشرطة للقسم القنصلي بالسفارة الروسية»، وأضاف ممثل السفارة: «ألحقت العبوة أضرارًا مادية طفيفة.. السلطات المختصة في اليونان تحقق…».

وفي عام 2016 أصيب حارس أمن في هجوم مماثل استهدف السفارة الفرنسية في وسط أثينا، وتحدث هجمات صغيرة النطاق في اليونان تستهدف شركات ومقرات شرطة وسياسيين وسفارات في ضوء تاريخ طويل من العنف السياسي.