نيوزيلندا ترفع الأذان في أول #جمعة بعد #مجزرة_المسجدين

الخليج - أ ف ب

رُفع الأذان في أرجاء نيوزيلندا اليوم الجمعة في إجراء استثنائي أعقبه الوقوف دقيقتي صمت في ذكرى مرور أسبوع على مقتل 50 مسلماً في مذبحة نفّذها متطرف يؤمن بتفوّق العرق الأبيض في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

ومع إذاعة الأذان في أرجاء البلاد، وقف الآلاف من بينهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن والناجون المصابون، في حديقة قبالة المسجد الذي بدأت فيه المذبحة المروعة. ولا تزال الجزيرة الصغيرة الهادئة مصدومة على وقع الاعتداء الدامي الذي نفّذه الأسترالي برينتون تارنت البالغ 28 عاماً والذي سعى للترويج لحرب طائفية من خلال اعتدائه. لكن النيوزيلنديين تفاعلوا مع الاعتداء بالتعبير عن المحبة والتضامن مع المسلمين، واحتضن الكثير جيرانهم المسلمين الجمعة في مشاهد مؤثرة في عدد من مدن البلد الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

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ورفع مؤذن يعتمر غطاء أبيض للرأس الأذان الساعة 1:30 ظهراً بالتوقيت المحلي (00:30 ت غ)، فيما كان آلاف المحتشدين في حديقة هاغلي أمام مسجد النور ينصتون لكلمات” الله أكبر” التي تدوي في المكان. أعقب ذلك دقيقتا صمت في أنحاء البلاد، مع تنظيم تجمعات عامة في مدن اوكلاند وويلنغتون ومدن أخرى.

وفي أستراليا المجاورة، وقف الناس في الشوارع والمحال تكريماً لضحايا الاعتداء.

ودان إمام مسجد النور جمال فودة الذي وقف خلف منصة وأشاد بدعم النيوزيلنديين للمكلومين. وقال فودة “نظرت ووجدت الحب والعاطفة في أعين آلاف النيوزيلنديين والبشر في أرجاء العالم”. وتابع أنّ “الإرهابي سعى لتمزيق أمتنا بايدلوجية شريرة.. لكن عوضاً عن ذلك أظهرنا أن نيوزيلندا لا يمكن كسرها”.