ولادة مكة تُقيم الدورة الثانية للتغذية العلاجية

زينة الفدح

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/ وائل بن حمزة مطير ونيابة عنه إفتتح مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/ أحمد خروبي فعاليات “الدورة الثانية للتغذية العلاجية للأطفال والجهاز الهضمي” اليوم الخميس الموافق 14/7/1440

بحضور رئيس الجمعية السعودية للتغذية العلاجية الدكتور/ عبدالعزيز العثمان ومدير إدارة التغذية بمديرية الشؤون الصحية بمنطقةمكة الأستاذ/ عمر البيطار والمدير الطبي الدكتور/ هلال المالكي ومدير مركز التدريب والتعليم الدكتور/ محمدخياط.

من جانبه أشاد مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/ أحمد خروبي الإنجازات والنجاحات التي حققها قسم التغذية العلاجية في ولادة مكة متمنياً الإستفادة والتوفيق للجميع.

Advertisements

من جانب آخر ثمن المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور/ هلال المالكي جهود جميع العاملين

بقسم التغذية العلاجية . لافتاً حرص ولادة مكة على إستمرار تفعيل مثل هذه البرامج وورش العمل التي تعود بالنفع على العاملين بالمستشفى ممايسهم في زيادة الخبرات وتطوير الأداء الوظيفي.

و أبانت رئيسة قسم التغذية العلاجية الدكتورة/ مي لبني أن هذه الدورة تتحدث عن دور التغذية العلاجية في علاج بعض الأمراض التي تختص بالأطفال كالتدخل العلاجي في مرض الداء الزلاقي واضطرابات الأمعاء إضافة إلى قصور النمو والعديد من الموضوعات.

وفي تصريح خاص لمدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور/ أحمد بن غيث المحمادي أكد سعي المستشفى إلى رفع مستوى الوعي لدى الجميع و نشر ثقافة التغذية الصحية وتعديل نمط وسلوك الغذاء الخاطئ.

كما قدم عظيم إمتنانه لجهود قسم التغذية وتسخيرهم كل الإمكانات في سبيل خدمة المرضى والمراجعين.

يُذكر ان عدد الحضور تجاوز ال١٥٠ حيث انها تمتاز بكونها دورة علمية محكمةمن قِبل مجموعة متميزة من أخصائيين التغذية، متضمنة نخبة رائدة من المتحدثين والذين سيعملون على تقديم محاضرات علمية في مجال التغذية العلاجية، والتي اعتمدت بـ 9 ساعات من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.