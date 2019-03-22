شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس العراق في ضحايا غرق «عَبَّارة» بـ«نهر دجلة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ببرقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، إثر نبأ غرق عبارة في نهر دجلة.

وقال خادم الحرمين في البرقية: “علمنا بنبأ غرق عبارة في نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظكم وشعب العراق من كل سوء ومكروه”.

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كما بعث ولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقيتين مماثلتين للرئيس العراقي، ولرئيس وزراء العراق الدكتور عادل عبد المهدي.

وكانت حـادثة غرق عبارة في جزيرة أم الربيعين بنهر دجلة بالموصل، أدت إلى وفاة 93 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال.

وأرجعت وسائل إعلام سبب غرق العبارة إلى أنها كانت تقل عدداً كبيراً من الأشخاص أكثر من حمولتها القصوى، وحاول السكان المحليون إنقاذ بعض ركاب العبارة، لكن محاولاتهم لم تنجح، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الغرقى من النهر.