انت الان تتابع الرئيس السوداني يعين «هارون» و«المهدي» مساعدين له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السوداني عمر البشير

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير تعيين رئيس الحزب الحاكم أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، والصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، مساعدين له. وكان البشير قد أصدر، أمس الأربعاء، قرارًا بفرض الولاية الكاملة لوزارة العدل السودانية على كل أعمال الدولة، بما فيها القانونية. وحظر القرار إبرام التعاقدات أو الاتفاقيات، أو أي تعامل يتصل بالتزام حكومي، إلا بموافقة وزير العدل أو من يمثله في أجهزة الدولة القومية والولائية، بجانب إشراك ممثلين للوزارة في لجان العطاءات والمناقصات.

وشدد القرار الذي نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية على ضرورة توثيق كل عقود الدولة، عبر مستشار قانوني من الوزارة، قبل التصديق على أي مبالغ مالية. كما ألزم القرار جميع أجهزة الدولة القومية والولائية بمباشرة كل معاملاتها القانونية، عبر مستشارين قانونيين من وزارة العدل. وتأتي تلك الخطوة في إطار محاولات