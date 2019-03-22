دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة eBay تضيف دعم خدمة الدفع الالكتروني قوقل باي لتطبيق الأندرويد والويب وسطح المكتب

وسعت منصة eBay للتجارة الالكترونية خيارات الدفع عبرها، لتضيف اليوم خدمة الدفع الالكتروني قوقل باي على تطبيقها للأندرويد ونسخة الويب وسطح المكتب، حيث سيتم تفعليها بشكل رسمي بداية إبريل المقبل.

وعبرت المنصة في إعلان إضافتها لخدمة قوقل باي أن هذه الخطوة تأتي مجاراة لاعتماد كثير من المستخدمين إجراء عمليات الدفع من خلال هواتفهم ومحافظهم الالكترونية وخصوصاً الجيل الجديد الذي شهد التطور في خدمات الدفع الالكتروني منذ بدايته.

ويمكن القول أن نهج توسيع eBay خيارات الدفع أمام المستخدمين جاء على إثر انفصالها من عن خدمة الدفع الالكتروني الخاصة بها باي بال عام 2015 ، وطرحها في البورصة كشركة منفصلة في سبيل زيادة تبنيها من قبل شركات البيع بالتجرئة الأخرى.

وأوضحت الشركة أن عملية الدفع عبر الخدمة الجديدة ستسمح للمستخدم بإتمام العملية دون الخروج أو الانتقال لموقع أخر بشكل مغاير لما تتم فيه العملية أثناء استخدام باي بال والجدير بالذكر أنها eBay قد أضافت مؤخراً دعم الدفع عبر Apple Pay.

التدوينة eBay تضيف دعم خدمة الدفع الالكتروني قوقل باي لتطبيق الأندرويد والويب وسطح المكتب ظهرت أولاً على عالم التقنية.