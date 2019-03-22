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العاهل السعودى يبعث برقية عزاء فى ضحايا غرق عبارة الموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الملك السعودى سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده ، اليوم الجمعة، برقية عزاء إلى الرئيس العراقى برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فى حادث غرق عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل .

وقال العاهل السعودى فى برقيته ، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - "علمنا بنبأ غرق عبارة فى نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا أحر التعازى وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، راجين عودة المفقودين سالمين". 


ومن جانبه .. بعث ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للرئيس الجمهورية العراقى برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قال بها: "تلقيت نبأ غرق عبارة فى نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازى وصادق المواساة".

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