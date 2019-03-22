شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: نأمل أن تظل تصريحات ترامب بشأن الجولان مجرد "دعوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرملين اليوم الجمعة إنه لا يزال يأمل أن تظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان مجرد "دعوة" وألا تتحول لإعلان رسمي.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "إنها مجرد دعوة حتى الآن. دعونا نأمل أن تظل كذلك". وقال أيضا إن مثل هذه الدعوات تهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط على نحو خطير وتضر جهود التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة. كان ترامب قد كتب على تويتر أمس الخميس أنه حان الوقت للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلت الجزء الأكبر منها في حرب عام 1967 Advertisements

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، غرد على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا "بعد 52 عاما، آن الأوان للولايات المتحدة للاعتراف بشكل كامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المهمة استراتيجيا، والتى تتميز كذلك بأهمية فى مجال أمن الدولة الإسرائيلية والأمن الإقليمى".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الوقت حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية التى احتلتها إسرائيل فى حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".

ويأتي الاعتراف قبل أسبوع من زيارة نتنياهو لواشنطن لمقابلة ترامب وإلقاء خطاب أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).