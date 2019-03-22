"أنصار الله" تدين دعوة ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

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وذكرت قناة "المسيرة" أن عضو المجلس السياسي الأعلى لـ"أنصار الله"، محمد علي الحوثي، أدان دعوة الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة الجولان المحتل.
© REUTERS / AMMAR AWAD
في سياق متصل، أدانت هيئة التفاوض السورية، في بيان لها اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن ضرورة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وجاء في بيان الهيئة: "إن هيئة التفاوض السورية تدين بأشد العبارات تصريحات الإدارة الأمريكية بخصوص الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان العربي السوري المحتل".
وأضاف: "وهو ما عبر عنه وزير خارجية الولايات المتحدة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وما صرح به الرئيس الأمريكي ترامب في تغريدته".
وتابع البيان: "إن اتخاذ مثل هذا القرار مخالف للشرعية الدولية التي تعتبر أن الجولان أرضا سورية محتلة".
وكان ترامب غرد، أمس عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".
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