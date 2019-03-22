فرنسا: استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ليس مطروحا على الطاولة

وذكر لودريان، في مقابلة مع قناة "بي إف إم" الفرنسية اليوم الجمعة، "استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ليس مطروحا على الطاولة والحرب في سوريا لم تنته بعد".

وأوضح لودريان أن "الحرب على داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول] شارفت على نهايتها والحرب الأهلية التي لم تنته بعد؛ لهذا السبب يجب استئناف العملية السياسية على أساس قرار لمجلس الأمن".

​وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في يناير/ كانون الثاني، انتقد وجود توجهات نحو تطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا لاتفاق وجهات النظر المصرية والفرنسية بشأن الملف السوري.

وقال ماكرون، خلال استقبال نظيره المصري عبد الفتاح السيسي له في القاهرة، إن "نظام [الرئيس السوري بشار] الأسد لم يبد استعدادا للحوار السياسي، وتطبيع العلاقات مع سوريا هو قرار غير مسؤول".

وحول التعامل المصري والفرنسي مع الملف السوري، قال ماكرون، "نحن نعمل سويا على الملف السوري بهدف التوصل لحل سياسي دائم، ولدينا التقاء في وجهات النظر مع مصر حول هذا الملف".