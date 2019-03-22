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© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وقال: "إذا أصر المعتدون ومرتزقتهم على الاستمرار في غيهم وغرورهم وطيشهم ورفضهم تنفيذ الاتفاق والجنوح للسلم ووقف العدوان فان الرد سيكون قاسيا ومؤلما".
وأوضح أن "العدوان سخر كل إمكانياته لإذلال الشعب اليمني واحتلال الأرض اليمنية لكنه لن يستطيع تحقيق ذلك"، مؤكدا أن "القوات المسلحة اليوم لديها من الكوادر والخبرات والكفاءات ومن أسلحة الردع الاستراتيجي ما يمكنها من هزيمة تحالف العدوان وكبح جماحه في عقر داره".
وتابع وزير الدفاع اليمني في صنعاء، أن "الأمم المتحدة تسعى جاهدة لتجنيب الحديدة الدمار والحرب، إلا أن العدوان ومرتزقته كل يوم يحشدون وقد أعدوا خلال الشهرين الماضيين ضعف ما أعدوه خلال أربعة أعوام ماضية، لكن هذه التحشيدات ستسقط وستنكسر أمام صمود شعبنا وأبطال قواتنا المسلحة واللجان الشعبية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع اليمني الموالي لـ"أنصار الله" يتوعد "التحالف العربي" بعام المفاجآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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