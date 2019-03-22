ماذا قالت سوريا وإيران عن اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نددت وزارة الخارجية السورية، بتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أكد فيها أنه حان الوقت لتعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية.

وذكرت الخارجية السورية في بيان لها، أن هذا الموقف الأمريكي تجاه الجولان السوري المحتل يعبر وبكل وضوح عن ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكها السافر لقراراتها وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي صوت عليه أعضاء المجلس بالإجماع بمن فيهم الولايات المتحدة والذي يرفض بشكل مطلق قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية بخصوص الجولان ويعتبره باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا له.

وتابعت، أصبح جليًا للمجتمع الدولي أن الولايات المتحدة بسياساتها الرعناء، التي تحكمها عقلية الهيمنة والغطرسة باتت تمثل العامل الأساس في توتر الأوضاع على الساحة الدولية وتهديد السلم والاستقرار الدوليين"، مضيفة أن ذلك يحتاج وقفة جادة من دول العالم لوضع حد للصلف الأمريكي وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في العالم.

وأضافت "الخارجية السورية"، أن تصريحات الرئيس الأمريكي، التي أعلن من خلالها أنه حان الوقت لتعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لن تغير أبدًا من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريًا، لافتة إلى أن ذلك سيزيد الشعب السوري عزيمة وتصميمًا وإصرارًا على تحرير هذه البقعة الغالية من التراب الوطني السوري بكل الوسائل المتاحة.

خطوة غير مقبولة

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وبدورها استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة تصريحات "ترامب"، معتبرة إياها خطوة غير مقبولة وغير مشروعة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في تصريحات صحفية أن هذا الاعتراف غير القانوني وغير المقبول لا تأثير له على الحقيقة، وهي تبعية الجولان لسوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه حان الوقت لتعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة إسرائيليا منذ عام 1967.

وقال "ترامب" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "بعد 52 عامًا حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافًا كاملاً بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وفي وقت سابق توقفت الخارجية الأمريكية عن استخدام مصطلحات "الاحتلال" و"المحتلة" في وثائقها التي تم ذكر الضفة الغربية والجولان فيها، ما حظي بالترحيب من قبل إسرائيل وإدانة شديدة من قبل الرئاسة الفلسطينية.