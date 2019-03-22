شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: القرار الأمريكى حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون الرسمى نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة غير مقبول. وقال المتحدث بهرام قاسمى "هذا الاعتراف غير المشروع وغير المقبول لا يغير حقيقة أنها تنتمى لسوريا".

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