القبض على أحد المسؤولين عن العبارة العراقية الغارقة

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وكشف المصدر لموقع RT عن أن القوات الأمنية ألقت القبض على مدير الجزيرة السياحية أم الربيعين المسؤولة عن العبارة الغارقة.
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
وارتفعت حصيلة قتلى حادث غرق عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل إلى 85 شخصا بين نسوة وأطفال ورجال، بحسب ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.
ووفقا لبيان صحيفة "بغداد اليوم"، أن سبب غرق العبارة، هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي أدى إلى غرقها".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن: "عدد الذين تم إنقاذهم من حادث العبارة 55 شخصا بينهم 19 طفلا"، مشيرا إلى أن "الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود والخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".
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