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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP
وأضاف: "الحظر الأمريكي سيجعل إيران في حالة اكتفاء ذاتي وأقل اعتمادا على عائداتها النفطية، لأن إحدى أكبر مشاكلنا تكمن في الاعتماد على النفط بشكل أساسي". وتابع بالقول: "أنا لا أقول نقطع العلاقات مع الدول الغربية لكنني أرفض التبعية لها والوثوق بها".
ودعا خامنئي إلى تعزيز القدرات الدفاعية والردعية العسكرية الإيرانية، وقال: "رغما عن الأعداء سنستمر في تعزيز بنيتنا الدفاعية. يجب أن نصل إلى قوة ردع تمنع العدو من أن يضغط على بلدنا"، مضيفا أن "باستطاعة الصواريخ الإيرانية استهداف قواعد بعض الدول في المنطقة وبدقة وهذه قوة ردع".
وشن المرشد الإيراني هجوما على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والمملكة العربية السعودية، مهدد بأن الصواريخ الإيرانية قادرة على استهداف القواعد الأجنبية في دول المنطقة بدقة.
وبشأن السعودية، قال إنه "لا يوجد أسوأ من النظام السعودي في المنطقة وربما في العالم، دولة مستبدة وديكتاتورية وفاسدة وظالمة وتابعة".
وأضاف: "تقوم الدول الغربية بتوفير الإمكانيات النووية لهكذا دولة، وأعلنت أنها ستبني للسعودية مفاعلا نوويا ومراكز إنتاج الصواريخ، لا مشكلة في ذلك لأن السعودية تابعة لها ولأنها تعود لهم، إذا قاموا بذلك لن أنزعج لأنني أعلم أنها ستقع في أيدي مجاهدي الإسلام قريبا"، على حد تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي يهدد السعودية للمرة الأولى بالنووي... مفاعلكم وصواريخكم في أيدي هؤلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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